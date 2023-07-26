Kadın avukatın pırlantalarını çalan komşuya 2 yıl hapis

İzmir'de 29 Eyül 2021'de avukat Şenay Geçkil'in Gaziemir'deki evinde meydana gelen olayda, avukat genç kadın evinden kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından 100 bin lira değerindeki pırlanta çalındı. Geçkil, durumu polise bildirdi ve kendisi de hırsızların izini sürmeye başladı. Evde incelemelerde bulunan ekipler kapı ve pencerede zorlama olmadığını tespit etti. Avukat Geçkil, son bir haftada evine gelen misafirlerin üzerinde durmaya başladı. Geçkil, diğer komşularının aksine olayın oluş şekliyle ilgili hiç soru sormayan alt komşuları S.Ç.'den şüphelendi ancak elinde kanıt olmadığı için bunu polisle paylaşmadı. Aynı zamanda Kuyumcular Odası Başkanı ile de iletişime geçen avukat Şenay Geçkil, pırlantaların sertifika ve görüntülerini paylaştı, denk gelen kuyumcuların kendisine haber vermesini istedi. Kısa süre sonra Geçkil'e ait pırlantaların satıldığı kuyumcu belirlendi. Kuyumcudaki kamera görüntülerini izleyen Geçkil, hırsızın daha önce şüphelendiği komşuları S.Ç. olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi.

PIRLANTALARI 7 BİN LİRAYA SATMIŞ

100 bin lira değerindeki pırlantaları 7 bin liraya kuyumcuya satan S.Ç. (30) gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avukat Şenay Geçkil, S.Ç.'nin oturduğu binadan taşınması koşuluyla şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. S.Ç. bunun üzerine binadan taşındı. Avukat Geçkil, suç eşyasını satın aldığı için kuyumcu hakkında şikayetçi oldu.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı S.Ç. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. S.Ç., hakkında 'Gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede avukat Şenay Geçkil ifadesinde, "Olay günü ikametimde bir takım ziynet eşyalarının olmadığını fark ettim. Herhangi bir zorlama izi yoktu. Evime habersiz kimsenin girdiğini düşünmüyorum" dedi. S.Ç. ise iddianamede yer alan ifadesinde, "Ziynet eşyalarını evde bulunduğumuz sırada gafletle alıp cebime koydum. Sonrasında peyderpey bu eşyaları sattım. Yaptığımdan pişmanım. Malzemelerin parasını ödemeye hazırım" dedi.

10.5 YIL HAPSİ İSTENDİ

S.Ç. alınan ek ifadesinde avukat Şenay Geçkil'in zararını giderdiğini söyledi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. S.Ç.'nin 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapsi istendi. S.Ç. avukatı aracılığıyla adli kontrol tedbirine itiraz etti. Mahkeme itirazı kabul etmedi.

ZARARI KARŞILADI, 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI ALDI

İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde karar duruşması yapıldı. Sanık S.Ç.'nin 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçunu işlediği ifade edildi. Bu nedenle S.Ç. ilk olarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın hırsızlığı gece vakti yapması nedeniyle cezası 7 yıl 6 aya çıkarıldı. S.Ç.'nin etkin pişmanlıkta bulunarak avukat Şenay Geçkil'in zararını karşılaması nedeniyle cezası önce 2 yıl 6 aya, sonra da saygılı tutum ve davranışları nedeniyle 2 yıl 1 aya indirildi.