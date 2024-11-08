Kadın belediye otobüs şoförünün çarptığı Gizem hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında, Balçova ilçesi İnciraltı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırma birimi ESHOT'a ait A.A. (45), adlı kadın şoförün kullandığı şehir içi otobüsü, kavşaktan dönerken, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hasta bakıcı Gizem S.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı Gizem S.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gizem S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.A. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOBÜS HIZLI GELİYORDU

Dün toprağa verilen Gizem S.'nin kuzeni Hayat Çetinkaya (38), "Gizem işe giderken maalesef vahim bir kaza oluyor. Bu bir kaza değil, cinayet. Gizem karşıya geçiyormuş. Görenler, otobüsün hızlı geldiğini söyledi. 20 metreye yakın sürüklemiş" dedi. Gizem'in hem öksüz hem de yetim olduğunu belirten Çetinkaya, "Gizem, 10'ar yıl arayla şeker hastalığından annesini ve kalp krizinden babasını yitirdi. 10 yıl sonra da Gizem'i kaybettik. Annesi Havva, babası Aydoğan ve kendisi kasım ayında öldü" diye konuştu.

ANNESİNİN VASİYETİ OLARAK HASTA BAKICI OLMUŞTU

Gizem'in annesinin vasiyetine yerine getirip topluma faydalı olmak için hasta bakıcı olduğunu belirten Çetinkaya, "Annesine, babasına, dedesine, babaannesine Gizem bakmıştı. Bu kız hayattan koparıldı. Şoför belki hızlı belki de dikkatsizdi. Bunu bilmiyorum ama ortada 24 yaşında bir genç kızın hayalleri vardı, hayatı bitti. Gizem'in ikizi Sinem var. İkizini evlendirmek istiyordu. Mutlu bir yuva kursun istiyordu. Ayrıca yaşlı bakımevi kurmak isteyen bir çocuktan bahsediyorum. İkizi tamamen aklını kaybetti. Sinem, hastanede ve ikizinin öldüğüne inanmıyor. O yolda 1 ay önce de kaza oluyor. Yine aynı şekilde bir insan can veriyor. Bunun sorumlusu kimse cezalandırılmalı" diye konuştu.