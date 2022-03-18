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Giriş Tarihi: 19.3.2022

Kadın çiftçilere pazarlama dersi

AA
Kadın çiftçilere pazarlama dersi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ürünlü köyünde açılan meyve yetiştiriciliği kursunda 15 kadın çiftçiye, meyve fidanı dikimi, bakımı, üretimi, hasadı ve pazar arayışı hakkında bilgiler veriliyor. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Kendi emekleriyle ürettiklerini inşallah pazarda satacaklar ve kendi ekonomilerine katkıları olacak. Kadınlar işin içinde olunca başarı geliyor. İnşallah ürettiklerini satabilecekleri alan, pazar yaparak, daha rahat bir ortamda üreticiyle son tüketiciyi bir araya getirerek ekonomilerine katkı sağlamalarını düşünüyoruz" diye konuştu.

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Kadın çiftçilere pazarlama dersi
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