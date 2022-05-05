Çorum’da korkunç olay! Kocasının boğarak öldürmeye çalıştığı kadın kadın son anda kurtarıldı

Çorum'un Mimarsinan Mahallesinde psikolojik sorunları olan Nusret Özden (34), evde tartışmaya başladığı karısı Eda Özden'i boğmak istedi. Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Eve gelen polisin defalarca kapıyı çalmasına rağmen Nusret Özden kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.