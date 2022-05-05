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Giriş Tarihi: 5.5.2022 14:02 Son Güncelleme: 5.5.2022 14:14

Çorum'da korkunç olay! Kocasının boğarak öldürmeye çalıştığı kadın kadın son anda kurtarıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum’da korkunç olay! Kocasının boğarak öldürmeye çalıştığı kadın kadın son anda kurtarıldı

Çorum'da kocası tarafından boğularak öldürülmek üzere olan kadın, komşuların ihbarıyla eve gelen polisler tarafından son anda kurtarıldı. Genç kadını eşarpla boğarken yakalanarak gözaltına alınan koca tutuklarınken, bilincini kaybeden kadın ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Çorum'un Mimarsinan Mahallesinde psikolojik sorunları olan Nusret Özden (34), evde tartışmaya başladığı karısı Eda Özden'i boğmak istedi. Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Eve gelen polisin defalarca kapıyı çalmasına rağmen Nusret Özden kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.

İtfaiyecilerin kapıya açmasıyla birlikte eve giren polis, Nusret Özden'i eşi Eda Özden'i eşarpla boğarken yakaladı. Nusret Özden polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken 112 Acil Servis ekipleri genç kadına müdahale etti. Bilinci kapalı Eda özden ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilinci kapalı olan Eda Özden'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan Nusret Özden, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum'da korkunç olay! Kocasının boğarak öldürmeye çalıştığı kadın kadın son anda kurtarıldı
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