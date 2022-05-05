Çorum’da korkunç olay! Kocasının boğarak öldürmeye çalıştığı kadın kadın son anda kurtarıldı

Çorum'un Mimarsinan Mahallesinde psikolojik sorunları olan Nusret Özden (34), evde tartışmaya başladığı karısı Eda Özden'i boğmak istedi. Genç kadının çığlık seslerini duyan komşuları polise haber verdi. Eve gelen polisin defalarca kapıyı çalmasına rağmen Nusret Özden kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.
İtfaiyecilerin kapıya açmasıyla birlikte eve giren polis, Nusret Özden'i eşi Eda Özden'i eşarpla boğarken yakaladı. Nusret Özden polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken 112 Acil Servis ekipleri genç kadına müdahale etti. Bilinci kapalı Eda özden ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.