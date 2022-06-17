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Giriş Tarihi: 17.6.2022 15:42 Son Güncelleme: 17.6.2022 16:07

Kadın cinayetinde örnek karar: Tahrik ve iyi hal indirimi yapılmadı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kadın cinayetinde örnek karar: Tahrik ve iyi hal indirimi yapılmadı

Ankara'da birlikte yaşarken, kendisini terk eden eski sevgilisi ve 1.5 yaşındaki çocuğunun annesi Sevgi Tekin'i camını kırarak girdiği evde tabanca ile vurarak öldüren Gökhan Ağtaş hakkında karar verildi. Sanık Ağtaş hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet ve diğer suçlardan da 7 yıl 18 ay 30 gün hapis cezası verdi. Mahkeme sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirimi uygulamadı.

Gökhan Ağtaş, bir süre dini nikahla birlikte yaşamalarının ardından kendisini terk eden, 1.5 yaşındaki oğlunun annesi Sevgi Tekin'in, Mamak'a bağlı Mutlu Mahallesi'nde oturduğu evine geçen 4 Ocak'ta pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Ağtaş, daha önce de evi terk eden Tekin'i çıkan tartışmada yakınlarının gözü önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan Ağtaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Ağtaş ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra, son savunmasını yapması için sanığa söz verdi. Sanık Ağtaş, olay günü evdekileri müştekileri darbetmediğini ve alıkoymadığını iddia etti. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade eden Ağtaş, "Sevgi'den ayrıldığım için o ara sürekli alkol alıyordum. Eve girdiğimde onlara korkmayın dedim ve oturduk konuştuk. Yanında bulunan ailesi bana küfür etti. 'Çocuk senden değil' deyince silahı Sevgi'nin ayaklarına doğrulttum. Silah patlayınca kaçtım ama ertesi gün teslim oldum. Böyle olmasını istemezdim." dedi.

MÜEBBET VE 7 YIL 18 AY HAPİS

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl, 'Konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 2 yıl, 'Haberleşmenin ihlali' suçundan 7 ay 15 gün, 'Mala zarar verme' suçundan 4 ay ve 'Tehdit' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamayan mahkeme, Ağtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Kadın cinayetinde örnek karar: Tahrik ve iyi hal indirimi yapılmadı
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