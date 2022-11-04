Kadın cinayetinde tahrik indirimine Yargıtay “dur” dedi

Eskişehir'de bir anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, geçimsizlik yaşadığı eşi Yalçın Özalpay'dan 24 yıl sonra boşandı. Boşandıktan sonra da sanık Yalçın Özalpay tarafından tehdit, takip ve bir takım eylemlere maruz kalan Arslan, bu olaylarla ilgili şikayette bulundu. Özalpay tarafından 2019'da başına defalarca satırla vurularak ağır yaralan Ayşe Tuba Arslan, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gördüğü sırada, yaşam mücadelesini 44 gün sürdürebildi. Cani eski eş Özalpay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay sonrasında yapılan incelemede Ayşe Tuba Arslan'ın 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, 23 farklı dilekçe verdiği ortaya çıkmıştı.