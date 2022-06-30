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Giriş Tarihi: 30.6.2022 05:26 Son Güncelleme: 30.6.2022 09:31

Kadın cinayetini önlemek isterken öldürüldü

DHA
Kadın cinayetini önlemek isterken öldürüldü

Adana'da Tolga Kılıç (33), aynı fabrikada çalıştığı Cansu Y.'yi ayrılma aşamasındaki eşi Durmuş Y.'nin saldırısından korumak istediği sırada eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Saldırıda Cansu Y. yara almazken, katil zanlısı Durmuş Y. ise olayın ardından polise teslim oldu

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesinde yer alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

Durmuş Y., iddiaya göre ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Y.'yi öldürmek için çalıştığı fabrikayı bastı. Durmuş Y., elindeki bıçakla fabrika içinde bağırıp, eşini aradığı sırada Cansu Y.'nin mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya, şüpheliyi engellemek istedi.

Durmuş Y., karısını öldürmek için geldiği fabrikada kadına şiddeti önlemek isteyen Tolga Kılıç'ı, beraber çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözleri önünde karnından bıçakladı. Veli Kaya'yı boynundan hafif şekilde yaralayan şüpheli, otomobili ile olay yerinden kaçtı.

Olay sırasında fabrika içinde saklanan Cansu Y.'nin telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması ve çevredekilerin de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Durmuş Y., olayından ardından polise teslim olurken, Tolga Kılıç ve Veli Kaya ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede ayakta tedavi edilen Kaya ile Cansu Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayet şüphelisini gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Kadın cinayetini önlemek isterken öldürüldü
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