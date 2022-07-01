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Giriş Tarihi: 1.7.2022 10:33 Son Güncelleme: 1.7.2022 10:43

Kadın cinayetini önleyen kişinin katili tutuklandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kadın cinayetini önleyen kişinin katili tutuklandı

Adana'da ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Yıldız’a saldırıda bulunduğu sırada korumak isteyen Tolga Kılıç ‘ı (33) bıçakla öldüren katil zanlısı Durmuş Yıldız tutuklandı. Zanlının ifadesinde “Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim” dediği öğrenildi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil fabrikasında 30 Haziran gecesi meydana gelen olayda ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı olan eşi Cansu Yıldız'ın çalıştığı işyerine giden Durmuş Yıldız, elinde bıçakla bağırarak kadını aramaya başladı. Bu sırada iddiaya göre eşinin yasak aşk yaşadığı Veli Kaya'nın boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

Boğazından hafif şekilde yaralanan Veli Kaya, saldırganın bir anlık dalgınlığından yaralanıp kurtuldu. Bunun üzerine Durmuş Yıldız, eşinin peşinden gitmek istedi ancak işçilerden Tolga Kılıç engel olmaya çalıştı. Ancak öfkeli koca, Kılıç'ı birlikte çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözleri önünde karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kılıç kurtarılamadı. 3 çocuk babası önceki gün toprağa verildi.

Olaydan sonra kaçan ve uygulama noktasında yakalanan Durmuş Yıldız, cinayet masası ekiplerine teslim edildi. Zanlını ifadesinde, "Bana sopalarla saldırıp, küfür ettiler. Kendimi korumak istiyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, tutuklandı.

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Kadın cinayetini önleyen kişinin katili tutuklandı
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