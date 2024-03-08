Kadın doktor Kadınlar Günü’nde eski eşi tarafından öldürüldü

Adana'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde bir kadın cinayeti yaşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Feray Balkan (39) eski eşi astsubay Seçkin E. (39) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, polis tarafından olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

ADANA'YA ANNESİNİ ZİYARETE GELDİ

Kadın cinayeti; merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesi 81156 sokaktaki bir apartmanın giriş kısmında yaşandı. İddiaya göre; astsubay olan Seçkin E., doktor Feray Balkan ile yaklaşık 1 yıl önce boşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Feray Balkan, annesini ziyaret etmek için Adana'ya geldi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Eski eşinin Adana'da olduğunu öğrenen Seçkin E. ise Feray Balkan'ın annesinin oturduğu evinin önünde karşı karşıya geldi. Seçkin E., eski eşini tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçtı. Feray Balkan, olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı Seçkin E., olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bölgeye yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Feray Balkan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.