Kadın eli değdi, okul kolej havasına büründü

Gaziantep'te 17 yıllık öğretmen Havize Yatkın, müdür olarak atandığı anaokulunda yaptığı çalışmalarda hem öğrencilerin hem de mahallelinin sevgisini kazandı. Şahinbey ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'ndeki Ayşe-Mehmet Maşa Anaokulu'na müdür olarak atanan Yatkın, okulu öğrenciler için cazip hale getirmek için tadilata başladı. Bulduğu sponsorlar ve kendi yaptığı el işleriyle okulu yenileyen Yatkın, okulun içini ve bahçe duvarlarını süsledi. Yatkın okulu eğitim metaryalleriyle donatarak kolej havasına büründürdü.