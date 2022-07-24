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Giriş Tarihi: 24.7.2022 11:59 Son Güncelleme: 24.7.2022 13:43

Kadın gaspçılar tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda iki kadın cinsel ilişki için anlaştığı adamı biber gazı sıkıp gasp ettiler. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yakalana 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadın gaspçılar tutuklandı

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz hafta gece saatlerinde yaşanan olayda, yabancı uyruklu Mashaallah R. ile Arman J., sokak içerisinde gördükleri kadınlarla para karşılığı cinsel ilişki konusunda anlaştı. Bunun üzerine ilk olarak kadınlar dikkat çekmemek için sokaktaki bir binanın içerisine girdi, bir süre sonra da Mashaallah R. ile Arman J. de kadınların arkasından binaya giriş yaptı. Mashaallah R. ile Arman J. girdikleri binada, kadınların biber gazlı saldırısına uğradı. Biber gazı sıkan kadınlar şahısların üzerindeki 350 Euro ile kol saatlerini gasp etti. Kadınlar daha sonra biber gazının etkisinde olan gençleri, binanın dışarısına çıkartıp kovaladı.

Mashaallah R. ile Arman J. isimli yabancı uyruklu şahıslar, yaşadıkları olayın ardından en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gençleri gasp eden kadınların M.Ç. ile Shirkhan A. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri kadınları, olayın yaşandığı binanın içinde yakaladı. Gözaltına alınarak emniyette işlemleri tamamlanan kadınlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olayın ardından gençlerin binaya girişi ve daha sonra kadınları kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kadın gaspçılar tutuklandı
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