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Giriş Tarihi: 18.3.2022 10:54 Son Güncelleme: 18.3.2022 11:21

Kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı

Adana’da özel güvenlik görevlisi H.İ.’yi silah zoruyla görev yaptığı okuldan kaçırdığı ileri sürülen E.A., tutuklandı. Zanlı, “Biz onunla yakında evlenecektik” dediği öğrenildi.

Adana'da bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ.'yi tabancayla havaya 2 el ateş ederek kaçırıp ertesi gün serbest bıraktığı ileri sürülen E.A. ve ona yardım eden H. C. S. yakalandı. H.İ.'nin şikayetçi olmadığı E.A., ifadesin de genç kızla sevgili olduklarını, zorla kaçırmadığını, yakında evleneceklerini söyledi. E.A., adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere; "Allah, doğrunun yanındadır" demesi dikkat çekti. Hakim karşısına çıkan E.A., tutuklanırken, H.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HAVAYA İKİ EL ATEŞ ETTİ
Olay, 14 Mart'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki H. İ. mesaideyken konuşmak için yanında gelen 25 yaşındaki E.A.'nın isteğini geri çevirdi. Genç kadından olumsuz yanıt alan E.A., H. A.'yı zorla otomobile bindirmek istedi. Güvenlik görevlisi H. A.'nın direnmesi üzerine genç adam yanında bulunan tabancayla havaya 2 el ateş etti ve H.İ.'yi 23 yaşındaki H.C. S.'nin kullandığı araca bindirerek bölgeden uzaklaştı.

KADIN ŞİKÂYETÇİ OLMADI
Okulda bulunan kişilerin ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak ve genç kızı kurtarmak için hareke geçti. E.A., bir gün sonra genç kadını serbest bıraktı. Polis 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen E. A., "Konuşmak için okula gittim. Tabancayla havaya ateş açmadım. Onunla yakında evleneceğiz" savunmasını yaptı. Diğer şüpheli H. C.S., "Arkadaşım yanıma geldi ve 'Bir yere gitmem lazım, ancak alkollüyüm aracı sen kullanır mısın?' diye sordu. Ben de ona yardım etmek için arabayı sürdüm. Olaydan haberim yoktu" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen E.A. tutuklandı; diğer şüpheli 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan polislerin ifadesine başvurduğu H.İ.'nin zanlı E.A. ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Kadın güvenlik görevlisini kaçıran zanlı tutuklandı
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