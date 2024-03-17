Kadın güvenlikçiye bıçaklı saldırı

İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe Marmaray İstasyonu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay (36), istasyonda çalışan güvenlik görevlisi Gülnihal Karadereli'yi (34) bıçakla saldırdı. Karadereli'yi sürekli tehdit ettiği öğrenilen Aktaş, olay günü maskeli olarak gelip elindeki bıçakla genç kadını yüzünden bıçakladı. Saldırı sonucu yüzünde derin yarıklar oluşan Karadereli, hastaneye kaldırıldı.Yüzüne 40 dikiş atılan Karadereli, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "2 yıldır bu adamdan şikayetçiyim. Aynı yerde çalışıyorduk. Farklı bir hatta gönderdiler fakat takip ve tehdit etmeye devam etti. Yolcular çıkış yaparken turnikenden koşarak geldi ve bana bıçakla saldırdı.Yüzüme zarar gelmesin diye cenin pozisyonuna geldim ama yine de yüzüm bu hale geldi" dedi. Polis ekipleri genç kadına kabus yaşatan Çetin Aktay'ı yakalayarak gözaltına aldı.İfadesinde Gülnihal Karadereli'ye kin beslediğini ve olayı bu sebepten gerçekleştirdiği söyleyen şüphelinin 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Çetin Aktay çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.