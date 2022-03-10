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Giriş Tarihi: 11.3.2022

Kadın hâkim canına kıydı

HALİT TURAN HALİT TURAN
TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kadın hâkim canına kıydı
BURSA'DA, 6 ay önce savcı eşinden ayrılan ve bunalıma giren 30 yaşındaki kadın hâkim, çocuk parkında kendisini asarak intihar etti. Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir çocuk parkından geçen vatandaşlar, bir kadının oyuncaklardan birinde iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ve polisler, yaşamını yitiren kadının Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti üyelerinden hâkim Çiğdem Bayrakçeken Acar olduğunu belirledi. Acar'ın 6 ay önce, savcı olan eşinden boşandığı ve geçirdiği zor süreci psikolojik ve ilaç tedavisiyle atlatmaya çalıştığı öğrenildi. Üzerinde 3 sayfalık intihar notu bulunan genç hâkimin, "Kedilere mama vereceğim" diyerek evden çıktığı kaydedildi. Bir çocuk annesi Acar, Bursa Adalet Sarayı önünde düzenlenen törenin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Acar, bugün toprağa verilecek.

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Kadın hâkim canına kıydı
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