Kadın hâkimden can alıcı soru

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz 27 Ocak'ta kız arkadaşı Nermin Celep'i (44) darp edip defalarca bıçaklayan ve "Bana hakaret etti" iddiasında bulunarak haksız tahrik indiriminden faydalanmaya çalışan Ramazan Su (39), hâkim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede "Kadın cinayetinde haksız tahrik indirimi olmaz" diyerek "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istedi. Mahkeme başkanı kadın hâkim, cinayet işleme kastı olmadığını ileri süren sanığa, aldığı bıçak darbeleriyle taksiden inip kendisini yere atan kadının "Tamam aşkım ayrılmayacağım" dediğini hatırlatarak, "Böyle dediği halde vurmaya niye devam ettin" diyerek tepki gösterdi.