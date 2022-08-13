Kadın hırsızlar 100 bin lirayı alıp kaçtı

Başakşehir'de 23 Mayıs günü Nediye Ö.'nün evine giren hırsızlar bin dolar, 10 bin lira ve 50 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı. Aynı gün aynı sitede Khadija H.'nın evine giren hırsızlar 12 bin lira ve 250 dolar alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü.