Kadın hırsızlar yakalandı! İnşaat malzemelerini bile çalmışlar…

İstanbul Polisi; çok sayıda olaya karışan iki kadın hırsızı yakaladı. Çok sayıda adrese girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen T.T. ve ÜÇ., son olarak Güngören İlçesi Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan bir adresten beş bin dolar, üç bin lira ve iki bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Olay yerleri ve çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Polisi; kadın hırsızların kimliklerini tespit etti. İki suç ortağının, Sultanbeyli İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir adresten de 200 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan ikilinin çaldıkları malzemeleri sattıkları S.T. de "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.