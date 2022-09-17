Haberler Yaşam Haberleri Kadın hırsızlar yakalandı! İnşaat malzemelerini bile çalmışlar…
Giriş Tarihi: 17.9.2022 13:39

Kadın hırsızlar yakalandı! İnşaat malzemelerini bile çalmışlar…

İstanbul’da peş peşe girdikleri adresleri soyan iki kadın hırsız yakalandı. Kadın hırsızların bir adresten çaldıkları 200 bin liralık inşaat malzemelerini bir kişiye sattıkları ortaya çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kadın hırsızlar yakalandı! İnşaat malzemelerini bile çalmışlar…

İstanbul Polisi; çok sayıda olaya karışan iki kadın hırsızı yakaladı. Çok sayıda adrese girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen T.T. ve ÜÇ., son olarak Güngören İlçesi Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan bir adresten beş bin dolar, üç bin lira ve iki bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Olay yerleri ve çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan İstanbul Polisi; kadın hırsızların kimliklerini tespit etti. İki suç ortağının, Sultanbeyli İlçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir adresten de 200 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan ikilinin çaldıkları malzemeleri sattıkları S.T. de "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi'den sevenlerini üzen haber!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? TOKİ başvuru e devlet ekranı!
Diş doktoruna gitti, kanser olduğunu öğrendi 5 yıllık mücadeleyle lösemiyi yendi
TOKİ arsa başvuru şartları! TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi ilçelerde, nerede yapılacak? 2022 arsa başvuru e devlet ekranı
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
Avrupalılar evde doğalgaz vanasını kapatıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın hırsızlar yakalandı! İnşaat malzemelerini bile çalmışlar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA