Kadın hırsızlardan pes dedirten yöntem... Hapse girmemek için çocuk evlat edinecekti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri hırsızlık çetesini yakın takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra drone destekli takiplerin de yapıldığı çalışmalar sonrası bu sabaha karşı Bursa, Kütahya ve Mersin'de belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Takibe alınan 8'i kadın toplam 16 şüphelinin tamamı yakalandı.

YAKINININ ÇOCUĞU EVLAT EDİNMEYE KALKTI

Çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve hakkında hapis kararı bulunan Cansu A isimli kadın hırsızla ilgili detaylı bir inceleme yürüten ekipler, Cansu A'nın, Mersin'de bulunan hamile bir yakınının doğmak üzere olan çocuğunu evlat edinmeye çalıştığını fark etti. Yasalara göre 2 yaşına kadar çocuğu olan kadın zanlıların tutuklanmaması durumundan faydalanmak isteyen Cansu A'nın evlat edinme numarası polise takıldı. Yakalanarak gözaltına alınan 16 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek