Haberler Yaşam Haberleri Kadın hırsızlardan pes dedirten yöntem... Hapse girmemek için çocuk evlat edinecekti
Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:56 Son Güncelleme: 29.12.2023 15:18

Kadın hırsızlardan pes dedirten yöntem... Hapse girmemek için çocuk evlat edinecekti

Bursa’da hırsızlık çetesine yönelik yürütülen çalışmalarda 16 şüpheli polis tarafından yakın takibe alındı. Şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalanan hırsızlık çetesinin bazı üyelerinin hapse girmemek için bulduğu yöntem bu kadarına pes dedirtti. Kadın hırsızın, akrabasının dünyaya getireceği çocuğu kendi nüfusuna geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kadın hırsızlardan pes dedirten yöntem... Hapse girmemek için çocuk evlat edinecekti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri hırsızlık çetesini yakın takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra drone destekli takiplerin de yapıldığı çalışmalar sonrası bu sabaha karşı Bursa, Kütahya ve Mersin'de belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Çevik Kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Takibe alınan 8'i kadın toplam 16 şüphelinin tamamı yakalandı.

YAKINININ ÇOCUĞU EVLAT EDİNMEYE KALKTI

Çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve hakkında hapis kararı bulunan Cansu A isimli kadın hırsızla ilgili detaylı bir inceleme yürüten ekipler, Cansu A'nın, Mersin'de bulunan hamile bir yakınının doğmak üzere olan çocuğunu evlat edinmeye çalıştığını fark etti. Yasalara göre 2 yaşına kadar çocuğu olan kadın zanlıların tutuklanmaması durumundan faydalanmak isteyen Cansu A'nın evlat edinme numarası polise takıldı. Yakalanarak gözaltına alınan 16 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek

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Kadın hırsızlardan pes dedirten yöntem... Hapse girmemek için çocuk evlat edinecekti
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