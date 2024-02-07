Kadın hırsızlık şebekesi ’Gaco’lara operasyon; 8 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı illerden hırsızlık amaçlı kente gelen 'Gaco' diye tabir edilen kadın hırsızlık çetesine yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık amaçlı araç ile kente giriş yaptığı bilgisini alan ekipler, aracın geçiş güzergahlarında gerekli tertibatları alarak aracı durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 erkek şüpheli kovalamaca sonucu, 3 kadın şüpheli ise araç içerisinde yakalandı.

Grubun diğer kadınlarınında farklı noktalarda araçtan indikleri belirleyen ekipler, yapmış oldukları çalışmalar neticesinde şüpheli kadınların binaları gözetledikleri tespit ederek, Akdeniz İlçesinde 3 kadın şüpheliyi, Toroslar İlçesinde de 4 şüpheliyi de hırsızlık amacıyla ikamete girmek üzereyken kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yapılan üst aramalarında kilitli kapıları açmada kullandıkları tornavidalar ve kilitli olmayan kapıları açmada kullandıkları plastik aparatlar ele geçirdi. Kadın hırsızlık suç şebekesine yönelik yapılan operasyonda, 10 kadın, 2 erkek şüpheli yakalanırken, ikametten hırsızlık olayları önlenmiş, ayrıca işlemiş oldukları ve teşebbüste kalan toplam 6 olay aydınlatıldı.

Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 1'i erkek 7 kadın olmak üzere 8 şüpheli tutuklandı.