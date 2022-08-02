Melek Yıldırım’ın katili tutuklandı! Uykusunda kalbinden bıçaklamıştı...

Adana'da birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi Melek Yıldırım'ı uyurken kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Ramazan Ünal, tutuklandı.
KAPIYI AÇMADI
Olay, öcenki gün saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi H.Y.'yi (29) terk eden tekstil işçisi ve 3 çocuk annesi Melek Yıldırım (28), 3 ay önce Ramazan Ünal (31) ile tanıştı ve birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Melek Yıldırım'ın boşanma aşamasında olduğu eşi H.Y.'yle görüşmesini hazmedemeyen Ramazan Ünal kıskançlık krizine girerek genç kadınla tartışmaya başladı. İddiaya göre, Ünal, 31 Temmuz akşamı yeniden tartıştığı Melek Yıldırım'ı darp ettikten sonra evden ayrıldı.
ÇOCUKLARININ YANINDA ÖLDÜRDÜ
Melek Yıldırım, bir süre sonra eve dönen Ünal'a kapıyı açmadı. Gece saatlerinde evin balkonuna yatak yapan Yıldırım, 2 çocuğuyla birlikte uyumaya başladı. Bu sırada sokakta bekleyen Ünal, alt kattaki demir parmaklıklardan tırmanıp genç kadının 1 ve 12 yaşındaki çocuğuyla birlikte yattığı balkona çıktı. Ramazan Ünal, Melek Yıldırım'ı uyurken kalbinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. Kuzenin evine giden Ünal, polisi arayıp Yıldırım'ı bıçakladığını söyledi.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine sağlık ekipleriyle eve giren polis, Yıldırım'ın kanlar içinde balkonda, çocuklarının da ağlayarak annelerinin yanında olduğunu gördü. Hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ünal'ı saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyete götürülen katil zanlısı ifadesinde, "Sürekli kocasıyla konuşuyordu. Bu nedenle kıskançlık krizine girdim. Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.