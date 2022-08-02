Melek Yıldırım’ın katili tutuklandı! Uykusunda kalbinden bıçaklamıştı...

KAPIYI AÇMADI

Olay, öcenki gün saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi H.Y.'yi (29) terk eden tekstil işçisi ve 3 çocuk annesi Melek Yıldırım (28), 3 ay önce Ramazan Ünal (31) ile tanıştı ve birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Melek Yıldırım'ın boşanma aşamasında olduğu eşi H.Y.'yle görüşmesini hazmedemeyen Ramazan Ünal kıskançlık krizine girerek genç kadınla tartışmaya başladı. İddiaya göre, Ünal, 31 Temmuz akşamı yeniden tartıştığı Melek Yıldırım'ı darp ettikten sonra evden ayrıldı.