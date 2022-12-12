Karısını öldüren cani koca saklandığı evde yakalandı

İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, öfkeli koca evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Genç kadın, sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Tekayak da onu ölüme terk edip kaçtı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayatını kaybeden Müzeyyen Tekayak'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi. Olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da anneannesinde olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil kocanın izine ulaşınca; operasyon için düğmeye bastı.