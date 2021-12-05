Son dakika: Adana’da akılalmaz olay: Kadın katilinin babası da katil çıktı!



Soner Avcı tarafından öldürülen Fazıl Yoğun

Katil zanlısı Avcı, cinayet ekiplerinin bölgede bulunan 300'e yakın güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. Soner Avcı'nın, 'uyuşturucu ticareti' suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Yoğun'u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğü öne sürüldü. Sorguda; "Elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim" diye ifade veren Soner Avcı, tutuklandı.