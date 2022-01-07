Haberler Yaşam Haberleri Kadın kılığına girip komşusunu darbetti!
Giriş Tarihi: 7.1.2022 15:27

Kadın kılığına girip komşusunu darbetti!

DHA
Kadın kılığına girip komşusunu darbetti!

Küçükçekmece'de kadın kılığına girerek aynı binada oturduğu komşusunu çekiçle darbedip, gasbetmeye çalışan şüpheli Vefa E. (34) çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, 3 Ocak'ta Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan çekiçle bir kadının yaralandığı ihbarını aldı. Ekipler, yapılan inceleme sonucunda Naciye O.'nun (54) üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darbedildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden uzaklaşırken başka bir binaya girdiği ve üstündeki pardösü ile eşarbı çıkararak elinde poşet ile kaçmaya devam ettiğini tespit etti. Çalışmaların devamında şüphelinin Vefa E. olduğu ve evde bulunan 40 bin lirayı gasbetmeye çalıştığı ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI
Vefa E. işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede ifade veren Vefa E, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Her bina ve sitede artık zorunlu olacak! Bakanlık yeni düzenlemeye gitti
Son dakika | Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı
Son dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den açıklama: Uyarmadan ateş açacağız
Eren Bülbül'ün ikiz kardeşi Gizem Bülbül: Eren’siz geçen 5 yıl bir ömür gibi onsuzluk en çok bana ağır geliyor
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! 2022 sosyal hizmet bedelleri belirlendi: İşte yeni ücretler!
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı!
Şehit polis Fethi Sekin 27 yıl önce yazmış! Fotoğraftaki o not duygulandırdı
Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan son dakika Kazakistan kararı: Olağanüstü toplantı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın kılığına girip komşusunu darbetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA