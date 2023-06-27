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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Kadın kılığında eve girip annesini öldürdü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kadın kılığında eve girip annesini öldürdü
Ankara Sincan'da Sefa Yağmur (27) ile annesi Zeliha Yağmur (57) arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı. Annesinin evine kadın kılığında balkondan girdiği öğrenilen Sefa Yağmur, mutfaktan aldığı bıçakla annesine saldırdı. Anne Yağmur, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Anne Yağmur olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılmayan zanlı Sefa Yağmur ise Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, saldırganın 3 ay öncesine kadar uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anne Yağmur'un Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Kadın kılığında eve girip annesini öldürdü
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