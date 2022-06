SİLAH TUTUKLUK YAPINCA…

Olay anında Abidin U., kara çarşafı giydikten sonra yanında bulunan A.D.'yle el ele tutuşarak kendilerine karı koca görünümü verdiği tespit edildi. Bu anlar sokakta bulanan güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Zil çalınca kapıyı açan Yusuf Gença'ya ilk önce A.D.'nin ateş etiği ancak silah tutukluk yapınca Abidin U.'nun tabancasını ateşlediği ileri sürüldü. Katil zanlıları ifadelerinde suçlamaları birbirinin üzerine attı. 'Töre saikiyle adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan eski koca Abidin U., kızının ölüm emrini veren baba Hacı Ş., ablasının infazını planlayan Şahan Ş. ve A.D. tutuklandı; diğer aile fertleri adli kontrolle serbest kaldı.



Kadın kılığına girip cinayet işlemişti! Kimliği şoke etti... | Video