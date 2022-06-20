Kadın kılığına girip cinayet işlemişti! Kimliği şoke etti...

AİLE İÇİ İNFAZ ÇIKTI

Özel ekip, yaptığı araştırmada Hilal Ş.'nin babası Hacı Ş.'nin (56) kızına "Yusuf ile ya evlen ya da ayrıl. Böyle aynı evde yaşayamazsınız" diyerek uyardığını ancak genç kadının dinlemediğini öğrenince olayın aile içinde infaz olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Araştırmasını derinleştiren ekipler, katilin cinayetten sonra binip kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Polis, aracın Hilal Ş.'nin kuzenine ait olduğunu belirleyince şüphesinde yanılmadığını gördü. 100'e yakın güvenlik kamerasındaki görüntüleri saniye saniye inceleyen dedektifler, saldırı anında parkta bir kadın ile bir erkeğin de gözcülük yaptığını tespit etti. Görüntüdeki söz konusu kişilerin Hilal Şahin'in kuzeni M.S. ve eşi M.S.S. olduğu tespit edilince konunun aile içi infaz olduğu netleşti.