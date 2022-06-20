Kadın kılığına girip cinayet işlemişti! Kimliği şoke etti...

Adana'da 27 yaşındaki Abidin U., kara çarşaf giydi ve 17 yaşındaki A.D.'yle el ele tutuşup yolda yürüdü. Kendilerini karı koca gibi gösteren Abidin U., boşandığı eşi Hilal Ş.'nin (28) birlikte yaşadığı Yusuf Gença'nın evine gitti. Zile basan Abidin U., önce kapıyı açan Yusuf Gença'yı (29) başından vurarak öldürdü daha sonra da Hilal Ş.'yi yaraladı. Katil zanlısı ve A.D., daha sonra kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.
Hilal Ş.
Özel ekip kuran cinayet dedektifleri katil zanlısının kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu tespit etti. Çalışmasını derinleştiren polis, cinayetin azmettiricisinin genç kadının ailesi olduğunu ortaya çıkardı. Eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 8 kişi yakalandı. Zanlılardan eski koca Abidin U., kızının ölüm emrini verdiği ileri sürülen baba Hacı Ş., ablasının infazını planlayan Şahan Ş. ve A.D. tutuklandı; diğer aile fertleri adli kontrolle serbest kaldı.
Yusuf Gença
CİNAYET BÜRODA ÖZEL EKİP KURULDU
Cinayet merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 çocuk annesi Hilal Ş. şiddetli geçimsizlik yüzünden eşi Abidin U.'dan boşandıktan sonra Yusuf Gença'yla birlikte yaşama başladı. 2 yıldır birlikte yaşayan çift; geçtiğimiz 6 Haziran gecesi saat 23.55'te evin zilini çalan birisi kara çarşaflı diğeri de maskeli ve şapkalı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Katil zanlılarının 5 el ateş ettiği olayda kafasından vurulan Yusuf Gença olay yerinde yaşamını yitirirken vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan Hilal Ş., hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olaydan sonra kendilerini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için kendi bünyesinde özel ekip kurdu.
AİLE İÇİ İNFAZ ÇIKTI
Özel ekip, yaptığı araştırmada Hilal Ş.'nin babası Hacı Ş.'nin (56) kızına "Yusuf ile ya evlen ya da ayrıl. Böyle aynı evde yaşayamazsınız" diyerek uyardığını ancak genç kadının dinlemediğini öğrenince olayın aile içinde infaz olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Araştırmasını derinleştiren ekipler, katilin cinayetten sonra binip kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Polis, aracın Hilal Ş.'nin kuzenine ait olduğunu belirleyince şüphesinde yanılmadığını gördü. 100'e yakın güvenlik kamerasındaki görüntüleri saniye saniye inceleyen dedektifler, saldırı anında parkta bir kadın ile bir erkeğin de gözcülük yaptığını tespit etti. Görüntüdeki söz konusu kişilerin Hilal Şahin'in kuzeni M.S. ve eşi M.S.S. olduğu tespit edilince konunun aile içi infaz olduğu netleşti.
PLANLANDI KARA ÇARŞAF VE SİLAH VERDİ
Cinayet ekipleri baba Hacı Ş.'nin kızının ölüm emrini eski damadı Abidin U. ve oğlu Şahan Ş.'nin 17 yaşındaki arkadaşı A.D.'ye verdikten sonra 2 adet silah temin ettiği ortaya çıkardı. Evde infaz emri verilirken ve sonrasında kaçış planı yapılırken Hilal Ş.'nin annesi Elife Ş., olayı planlayan kardeş Şahan Ş., amcası Musa S., kuzen M.S. ve kocası M.S. S.'nin bir araya geldiği tespit edildi. Polis gerekli delilleri topladıktan sonra eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda katil zanlıları Abidin U., A.D., kızının ölüm emrini veren baba Hacı Ş., eşi Elife Ş., Şahan Ş., M. S., M.S.S., A.Ş. ve otomobil sahibi O.C.Ş. gözaltına alındı.
SİLAH TUTUKLUK YAPINCA…
Olay anında Abidin U., kara çarşafı giydikten sonra yanında bulunan A.D.'yle el ele tutuşarak kendilerine karı koca görünümü verdiği tespit edildi. Bu anlar sokakta bulanan güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Zil çalınca kapıyı açan Yusuf Gença'ya ilk önce A.D.'nin ateş etiği ancak silah tutukluk yapınca Abidin U.'nun tabancasını ateşlediği ileri sürüldü. Katil zanlıları ifadelerinde suçlamaları birbirinin üzerine attı. 'Töre saikiyle adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan eski koca Abidin U., kızının ölüm emrini veren baba Hacı Ş., ablasının infazını planlayan Şahan Ş. ve A.D. tutuklandı; diğer aile fertleri adli kontrolle serbest kaldı.
Kadın kılığına girip cinayet işlemişti! Kimliği şoke etti... | Video