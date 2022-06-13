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Giriş Tarihi: 13.6.2022 12:29 Son Güncelleme: 13.6.2022 12:37

Kadın komutanlar, tarlada çalışan hemcinslerine KADES'i anlattı

AA
Kadın komutanlar, tarlada çalışan hemcinslerine KADES’i anlattı

Bitlis Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, tarlada çalışan kadınlara İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı. Uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da bilgiler veren kadın komutanlar, kadınlara ve genç kızlara broşür dağıttı.

Kadınlara yönelik şiddet ve erken yaşta evliliğin engellenmesi için yoğun çaba sarf eden kadın komutanlar, Bitlis'te öğrencilerin yanı sıra tarlada çalışan kadınları da bilgilendiriyor.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde ziyaretler gerçekleştiren kadın komutanlar, erken yaşta yapılan evliliklerin yol açtığı problemlerle kadına yönelik şiddet konusunda tarlada çalışan kadınlarla sohbet etti.

Astsubaylar, kadınlara, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali bulunanlara güvenlik güçlerinin kısa sürede ulaşabilmesi için İçişleri Bakanlığının KADES uygulamasını tanıttı.

Uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da bilgiler veren kadın komutanlar, kadınlara ve genç kızlara broşür dağıttı.

Daha sonra hemcinsleriyle salatalık tohumu eken kadın komutanlar, bugüne kadar kent merkezi ve ilçelerde 97 köye giderek 4 bin 600 kişiyi bilgilendirdi, 2 bin 79 kişinin KADES uygulamasını indirmesini sağladı.

"TOHUM EKEREK BİZE YARDIM ETTİLER"

Tarlada çalışan Makbule Yöncel, AA muhabirine, kadın komutanlarla sohbet ettiklerini belirterek, "Kadın komutanlarımız bize KADES'i anlattı, uygulamayı gösterdi. Tohum ekerek bize yardım ettiler." dedi.

Fatma Yöncel de komutanlara teşekkür ederek, "Gerçekten çok memnun kaldık." diye konuştu.

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Kadın komutanlar, tarlada çalışan hemcinslerine KADES'i anlattı
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