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Giriş Tarihi: 20.7.2022 00:04

Kadın kooperatifleri teknolojiyle buluşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önemli bir görev üstlenen kadın kooperatiflerine teknolojik destek sağlıyor. Geleneksel kurutma yöntemleriyle oluşan ürün kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine hem ürün kurutma cihazları hem de bu cihazların verimli kullanılması amacıyla eğitimler veriyor

Kadın kooperatifleri teknolojiyle buluşuyor

Bursa'da kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda çiftçilere her türlü desteği veren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsalda kadın istihdamı ve kadınların aile ekonomisine katkısının artması anlamında büyük önem taşıyan kadın kooperatiflerine destek sağlamaya devam ediyor.



Son iki yıldır Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün de içinde yer aldığı teknik ekiple 40'a yakın kadın kooperatifi ve üreten kadın derneğini gezen Büyükşehir Belediyesi, üreten kadınların taleplerini bir bir yerine getiriyor.



Son yıllarda geleneksel ürünlere olan talep ile birlikte hem ürün çeşitliğini hem de miktarını artıran üreten kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle taleplere artık daha rahat karşılık veriyor.

ÜRÜN KURUTMA DESTEĞİ

Daha önce Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Kooperatifi ve Doğancı Köyü Kadın Dayanışma Derneği'ne gıda kurutma cihazı temin eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de talep üzerine Mudanya Güzelyalı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Tirilyeli Kadınlar Kooperatifi'ni gıda kurutma cihazlarına kavuşturdu.



Erişte, tarhana, kuskus, meyve ve sebze gibi ürünlerini bugüne kadar geleneksel yöntemlerle yapan, bu nedenle de ürün kayıpları yaşayan üreten kadınlara gıda kurutma cihazları teslim edildi.



Cihazların doğru kullanılması ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Alibaş tarafından 'hamur işi ürünler, yaş sebze ve meyvelerin kurutma teknikleri ile ürün saklama koşulları hakkında' eğitim verildi.

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Kadın kooperatifleri teknolojiyle buluşuyor
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