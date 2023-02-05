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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Kadın kuaförüne silahlı saldırı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kadın kuaförüne silahlı saldırı
Avcılar Katip Ahmet Sokak'ta bir kadın kuaförüne gelen yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi dehşet saçtı. Saldırganlardan biri dışarıda beklerken, içeri giren diğeri belinden çıkardığı tabanca ile Mısır uyruklu Ahmad Alsotari'ye (31) peş peşe ateş açtı. Alsotari kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralanan kuaför Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Saldırı anında kuaförde bulunan Fiyruza Baymuratova, polise verdiği ifadede iki kişinin selam vererek içeri girdiğini ardından ateş ederek kaçtıklarını söyledi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kadın kuaförüne silahlı saldırı
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