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Giriş Tarihi: 1.8.2024 18:38 Son Güncelleme: 1.8.2024 19:41

Kadın kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi

İstanbul Güngören’de kadın kuaförüne düzenlenen silahlı saldırıda biri hamile olan Halime E. İle Rukiye K. İsimli kadınlar yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kadın kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülürken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Merkez Mahallesi Kemaliye Sokakta bulunan kadın kuaförünün önünde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuaförün önüne gelen kasklı iki kişi yanlarında bulunan silah ile kuaför dükkanına 4 el ateş etti. Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan biri kuaför dükkanının önünde oturan ve hamile olan Halime E.'nin kalçasına isabet etti. Diğer kurşun ise dükkan sahibi Rukiye K.'nın diz kapağının altına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, dükkan ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Ekipler, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kadın kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi
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