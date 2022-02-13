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Giriş Tarihi: 14.2.2022

Kadın kuzenlere kanlı pusu

ABBAS ÇAKAR
Kadın kuzenlere kanlı pusu
KOCAELİ Gebze'de yaşayan Tuğçe Temiz (22) ve kuzeni Emine Çöp (27), önceki gece bir gece kulübünde eğlendi. Sabaha karşı, Tuğçe Temiz'in kullandığı otomobille yola çıkan ikili, Beylikbağı Mahallesi'nde, kırmızı ışık yanınca durdu. Birlikte eğlendikleri iddia edilen ve arkalarından gelen Alihan K. de yanlarında durdu. Bu sırada arkalarından gelen otomobilden inen kar maskeli 2 kişi, iki otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Tuğçe Temiz ve Emine Çöp olay yerinde öldü, yaralı halde gaza yüklenerek kaçmaya çalışan Alihan K. ise 500 metre ileride bir TIR'a çarparak durdu. Saldırganlar kaçarken, Alihan K., ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olay anı kameralarına da yansırken, emniyet güçleri 30 adet boş kovan tespit etti. Tuğçe Temiz'in eşinde ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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Kadın kuzenlere kanlı pusu
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