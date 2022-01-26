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Giriş Tarihi: 26.1.2022 22:24

Kadın meslektaşını öldüren eski polise müebbet hapis

AA
Kadın meslektaşını öldüren eski polise müebbet hapis

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kadın meslektaşını öldürdüğü, annesini de yaraladığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, öldürülen polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'nın annesi Güngör Çetinkaya ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Suat T, bir anlık öfkeyle bu davranışı sergilediğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın Hatice Büşra Çetinkaya'yı kasten öldürme suçundan müebbet ile Güngör Çetinkaya'yı öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı görüşleri sorulan Güngör Çetinkaya, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı da müvekkilinin görüşlerine katıldığını, cezanın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilmesi gerektiğini kaydetti.

Tutuklu sanık Suat T. de savunmasını tekrarladı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hatice Büşra Çetinkaya'yı kasten öldürme suçundan müebbet ile Güngör Çetinkaya'yı öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ata Mahallesi'nde 4 Mart 2020'de, Suat T. otomobiliyle Çetinkaya'nın kullandığı otomobilin önünü kesip kadın meslektaşına tabancayla ateş etmişti. Olayda ağır yaralanan Çetinkaya ve annesi Güngör Çetinkaya hastaneye kaldırılmış, kadın polis müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Kadın meslektaşını öldüren eski polise müebbet hapis
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