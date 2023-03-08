Haberler Yaşam Haberleri Kadın mücadelesi adliyede galip geldi! Mahkemeler, klasik erkek savunmasına geçit vermedi
Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:47 Son Güncelleme: 8.3.2023 10:59

Kadın mücadelesi adliyede galip geldi! Mahkemeler, klasik erkek savunmasına geçit vermedi

SABAH, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, adliye koridorlarında şahit olduğu ve bu savunmalarla cezadan kurtulmaya çalışan erkeklerin çeşitli suçlardan yargılandığı davaları izledi. Mahkemelerin kadınlar lehine imza attığı kararları derledi. O kararlardan birçoğu üst mahkemeden geldi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kadın mücadelesi adliyede galip geldi! Mahkemeler, klasik erkek savunmasına geçit vermedi

Güler D. adlı kadın Mart 2021'de 1 hafta boyunca her gün aynı saatte müstehcen bir telefon konuşmasına maruz kaldı. Şikâyet üzerine kimliği belirlenen şüpheli Musa C, 'cinsel taciz' suçundan çıktığı mahkemede, "Hattı ben kullanıyorum ancak inşaatta çalıştığım kişiler alıp kullanmış olabilir. Telefonumun tuş kilidi yok" dedi. 2 yıla kadar hapsi istenen Musa C. "Suçun sanık tarafından işlendiği sabit değil" denilerek beraat etti. Cumhuriyet Savcısı, mağdurun sanığı tanımadığı için iftiraya sebebi olmadığını hatırlatarak beraat kararına itiraz etti.

Üst mahkemede yeniden yargılanan Musa C. bu kez "Adam mı öldürdüm, dolandırıcılık mı yaptım. Niye buradayım. Arama yapmayı, mesaj atmayı bilmem. İnşaattaki arkadaşlarım aramıştır" diye kendini savundu. Mahkeme başkanı, "Aramayı bilmiyorsan neden telefonun var, o telefon senin, sahip çıkmak zorundasın" diyerek beraati bozdu, 2 bin 700 lira adli para cezasına çarptırdı.

İNDİRİMLİ CEZAYA GEÇİT YOK

Bir başka mahkemede ise eşine "cinsel saldırı", "eziyet", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanan adam, "Eşimin cinsel sitelerde adı var, başka adamlarla birlikte oluyor" dedi. Eşine attığı iftiralarla alacağı cezadan kurtulmaya çalışan Levent B, 32 yıla kadar hapsi istenirken indirimle 6 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Ancak bu indirimli ceza da üst mahkemeden döndü. Levent B'nin cezası 28 yıl 6 aya yükseldi.

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Kadın mücadelesi adliyede galip geldi! Mahkemeler, klasik erkek savunmasına geçit vermedi
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