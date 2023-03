Kadın mücadelesi adliyede galip geldi! Mahkemeler, klasik erkek savunmasına geçit vermedi

Güler D. adlı kadın Mart 2021'de 1 hafta boyunca her gün aynı saatte müstehcen bir telefon konuşmasına maruz kaldı. Şikâyet üzerine kimliği belirlenen şüpheli Musa C, 'cinsel taciz' suçundan çıktığı mahkemede, "Hattı ben kullanıyorum ancak inşaatta çalıştığım kişiler alıp kullanmış olabilir. Telefonumun tuş kilidi yok" dedi. 2 yıla kadar hapsi istenen Musa C. "Suçun sanık tarafından işlendiği sabit değil" denilerek beraat etti. Cumhuriyet Savcısı, mağdurun sanığı tanımadığı için iftiraya sebebi olmadığını hatırlatarak beraat kararına itiraz etti.