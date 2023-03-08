Kadın mücadelesi adliyede galip geldi! Mahkemeler, klasik erkek savunmasına geçit vermedi

Üst mahkemede yeniden yargılanan Musa C. bu kez "Adam mı öldürdüm, dolandırıcılık mı yaptım. Niye buradayım. Arama yapmayı, mesaj atmayı bilmem. İnşaattaki arkadaşlarım aramıştır" diye kendini savundu. Mahkeme başkanı, "Aramayı bilmiyorsan neden telefonun var, o telefon senin, sahip çıkmak zorundasın" diyerek beraati bozdu, 2 bin 700 lira adli para cezasına çarptırdı.