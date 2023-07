Kadın mühendisler ‘cam tavanlar’ı birer birer kırıyor

Kadınlar her alanda olduğu gibi "erkek işi" olarak tanımlanan mühendislik sektörlerinde de farklarını ortaya koyuyor. Her geçen gün başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran kadın mühendisler, çalışma hayatındaki görünmeyen engeller olarak tanımlanan 'cam tavanlar' sendromundaki camları birer birer kırıyor.Türkiye'de yapılan farkındalık çalışmaları ve projelerle kadınların iş hayatındaki varlığının her alanda desteklenmesiyle, kadın mühendis sayılarında artış yaşandı. 2022'de kadın mühendis sayısı yüzde 44'e ulaştı. Kadın mühendislerin ve mühendis olmak isteyen öğrencilerin buluşma alanı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Limak Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ülke Ofisi paydaşlığında yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) projesi hayata geçirildi. Ayrıca, bakanlık tarafından desteklenen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi kapsamında mühendislik öğrencileri eğitimler ve yarışmalara katılıyor. Genç mühendis adayları bu yıl ikincisinin düzenlendiği yarışmada 'Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar' üzerine projeler üretti.Projenin katılımcılarından olan elektrik-elektronik mühendisi Hande Babacan Belenköylü, İsveç'ten iş teklifi alarak yurtdışında ülkesini temsil etme fırsatı yakaladı. Belenköylü, "Ben hiçbir zaman pes eden tarafta olmadım. Sektörde tutunmaya çalışırken o görünmez cam tavanlara çarpıp düşenler, pes edenler oldu. Ben çarpa çarpa o cam tavanları kırdım. Çünkü biliyorum ki Türk kadını fırsat verildiği takdirde her işin üstesinden gelebiliyor" dedi.