Kadın muhtar, muhtarlık binasındaki odasında ölü bulundu

"BAZI HASTALIKLARI VARDI"

Fesleğen Mahallesi Muhtarlığı birinci aza Oğuz Sırlı, polisin camı kırarak içeriye girdiğini belirterek, "Muhtarımız üçüncü dönemi seçilmişti. Mahalle halkı tarafından sevilen biriydi ve çok çalışıyordu. Bazı hastalıkları vardı. Bacağından ameliyat da olmuştu, bu nedenle muhtarlık içindeki odada kalıyordu. Yakınları haber alamayınca polisi arıyor. Polis camı kırıp içeriye girince buluyor." dedi.