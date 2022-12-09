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Giriş Tarihi: 9.12.2022 13:24 Son Güncelleme: 9.12.2022 13:49

Kadın muhtarlardan 'Aydın' çıkarması

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ve İzmir başta olmak üzere farklı illerden gelen kadın muhtarlar, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in mezarını ziyaret etti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kadın muhtarlardan ’Aydın’ çıkarması

Başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kadın muhtarlar 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında düzenlenen bir dizi program için Aydın'a geldi. Kadın muhtarlar, Nazilli ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in mezarını ziyaret etti. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Genel Başkanı Serpil Erenoğlu ile Kadın Muhtarlar Derneği İzmir temsilcisi Şerife Gökgör katılanlara teşekkür etti.

5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. yılı nedeniyle Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ve Aydın Valiliği'nin ortaklaşa olarak organize ettiği programa katıldıklarını söyleyen Şerife Gökgör, "Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kadın muhtarların arasında İzmir'i temsil etmenin haklı gurunu yaşadık. Gerçekleştirilen programda kadının devlet yönetimindeki yerinin tarihçesi ile ilgili Sayıştay'a katıldık ve ardından da Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olan Gül Esin hanımefendinin mezarına ziyarette bulunduk. Programa bizleri en iyi şekilde ağırlayan Aydın Valiliğine, ve Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanımız Serpil Erenoglu'na ve yönetim kuruluna emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

ZİYARET ÇOK ANLAMLI

Ziyaretin çok anlamlı olduğunu belirten Erenoğlu, "Bu ziyaret çok önemli ve anlamlı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına verdiği değerin en bariz örneğidir Gül Esin muhtarımız. Onun yolundan bizler de gidiyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 1127 kadın muhtarız ama 50 bin muhtarın arasında bin 127 az gibi görünse de bir orduya bedel kadın muhtarlarız" dedi.

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Kadın muhtarlardan 'Aydın' çıkarması
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