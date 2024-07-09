Kadın öğretmen meslektaşını katletti

Diyarbakır'da, 39 yaşındaki öğretmen Zeynep Atmaca, evinde tartıştığı meslektaşı Osman Karaaslan'ı (41) tabancayla vurarak öldürdü. Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Atmaca ile sevgilisi olduğu iddia edilen Karaaslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Atmaca, evinde bulundurduğu tabanca ile Karaaslan'a defalarca ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Suçunu itiraf eden iki çocuk Atmaca, gözaltına alındı. Karaaslan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.