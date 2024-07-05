Kadın pilot, pistlerin tozunu attırıyor

İzmir'de yaşayan Serap Kotan (42) hayatını yarış araçları tamir atölyesi bulunan Doğan Kotan ile birleştirince motor sporlarına ilgi duymaya başladı. Evlendikten sonra tamirhaneye gidip gelen ve yarış araçlarını yakından tanıyan Serap Kotan, 4 yıl önce, 'Ben de yarışabilir miyim?' diye düşünmeye başladı. 23 yıllık eşinin desteğiyle İzmir Seyrek Otokros Parkuru'nda düzenlenen yarışa katılan Kotan, ilk yarışından birincilik kupasıyla döndü. Yarış araçlarının hem servis hizmetiyle ilgilenen hem de yarışlara katılan Serap Kotan, 4 yıla 24 kupa sığdırdı. Doğa Kotan (22) ve Erkan Kotan (17) adından 2 çocuğu bulunan Serap Kotan, onları eşiyle çalıştıkları atölyede büyüttüklerini söyleyerek, "Motor sporlarına ilgim eşim vasıtasıyla başladı. Eşim 20 yıldır ralli, tırmanma ve otokroslara servis veriyor. 2020'de 'Ben de katılabilir miyim' dedim, 'Tabii neden olmasın?' dedi ve destek verdi. İzmir Seyrek Otokros'a katıldım ve birinci oldum. Keyif aldım ve tırmanma, ralli ve otokros olarak ilgilenmeye devam ettim" diye konuştu.