Kadın polis, ev sahibiyle ‘böcek’ten davalık oldu! Hamam böceğine tazminat davası

Polis memuru A.T., can güvenliği endişesi nedeniyle Ankara'ya görevlendirildi. Hasta annesi ve 12 yaşındaki kızı ile emlakçı Yalçın S. ile görüşen A.T. Çankaya ilçesi Harbiye Mahallesi Dikmen Caddesi'nde 15 Eylül 2023'de bir ev tuttu. Bu sürede taşınma masraflarını da kredi çekerek karşılayan A.T. evde kalmaya başladıktan kısa bir süre sonra kanalizasyondan koku geldiğini fark etti. Beyaz eşyalarında ve döşemelerde hamam böceği olduğunu gören A. T. evini ilaçlamasına rağmen bir çözüm bulamayınca konuyu ev sahibi Hasan Hüseyin B.'ye söyledi.





EV SAHİBİ KULLANILAMAZ DURUMDAKİ EV İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Ev sahibinin de ilaçlama teklif etmesi üzerine kendisinin bu işlemi yaptığını ancak çözümü olamadığını söyleyen A.T., evde 1 ayını doldurmasının ardından sözleşmeyi feshetmek istediğini, depozito, emlakçı ücreti ve taşınma masraflarının karşılanmasını talep etti. Ev sahibi Hasan Hüseyin B. talebi reddetmesi üzerine evde oturmaya devam eden A.T., evdeki kanalizasyon kokusu ve ilaçlama masraflarını keserek bir sonraki kirayı ödedi. Kiranın masraflı kesilerek gönderilmesi üzerine ev sahibi, Ankara 5. Genel İcra Dairesi'nden icra takibi başlattı. A.T.'nin karara itirazı ardından Ankara 15. İcra Hukuk Mahkemesi haklı itirazın kaldırılma talebini reddetti.



KREDİ ÇEKTİ EŞYALARINI ATMAK ZORUNDA KALDI

Yaklaşık 1 ay sonra evden taşınma kararı alan A.T., ev sahibine yazılı olarak kira sözleşmesini feshettiğini bildirdi ve masraflarının karşılanmasını talep etti. A.T. icra takibi başlatılması üzerine Avukatı Fahri Atik aracılığıyla ev sahibi Hasan Hüseyin B.'ye evin ayıplı olduğu gerekçesiyle tazminat davası açarak evin ayıplı olduğuna ilişkin tespit yapılabilmesi için avukatı aracılığıyla talepte bulundu. A.T., yeni evine taşınırken böcekler yüzünden kullanılmaz hale gelen beyaz eşyalarını da atmak zorunda kalarak yeniden kredi çekti.





200 BİN LİRALIK ZARAR

Tazminat davası için hazırlanan dilekçede A.T. ev sahibinden zararının karşılanmasını talep etti. Avukat Fahri Atik dilekçede, A. T.'ye evin kullanılabilir olduğu, temiz ve masrafsız olduğu söylenerek kiralandığı, ayıp durumunda kiracının fesih hakkının olduğunu belirterek müvekkilinin 200 bin liranın üzerinde zarara uğratıldığını kaydetti.





'EV KULLANILAMAZ' RAPORU GELDİ

Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyaya giren bilirkişi raporunda A.T. haklı bulundu. Raporda, boşaltılmış olan evde ölü böceklerin bulunduğu, hamam böceklerinin elektrikli cihazların motor kısımlarında, dolap ve raf arkalarında, mutfak tezgahların alt kısımlarında yaşadıkları anlatılarak, böceklerle birlikte taşınmazın kullanmanın imkansız olduğu ifade edildi.



'EV SAHİBİ KİRACI UYUŞMAZLIKLARI HAD SAFHADA'

Avukat Fahri Atik yaptığı açıklamada, "İcra takibine karşı itirazın kaldırılması davası sözleşmenin geçerli olup olmadığının tespiti için devam eden yargılamayı beklemeksizin ev sahibinin davası kabul edildi. Müvekkilim 1 ay içerisinde 2 defa taşınma masraflarına katlanmış, maddi olarak ciddi zarara uğramasına rağmen karala adete yıkılmıştır. Ülkemizde var olan ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları had safhaya ulaştı. Böcekli ve kanalizasyon kokulu evlere dahi 15-20 bin TL civarında talep edilen kira bedelleri neticesinde belirttiğimiz şekilde binlerce uyuşmazlık doğması herkes gibi bizleri de üzmekte ve endişelendirmektedir" dedi.