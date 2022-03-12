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Giriş Tarihi: 13.3.2022

Kadın polisi KADES kurtardı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kadın polisi KADES kurtardı

Antalya’da bir polis memuru, boşanma aşamasında olduğu kendisi gibi polis olan eşini silahla tehdit etti. KADES uygulamasıyla ihbarda bulunan kadın polis ile çocuğunu özel harekât polisleri kurtardı

Antalya'da görevli kadın polis, çantasındaki tabancasını alarak kendisini tehdit eden boşanma aşamasındaki polis memuru eşinin şiddetinden KADES uygulaması sayesinde kurtuldu. Bir süre önce görevinden uzaklaştırılan Özel Harekât Polisi Gökhan T., kendisi gibi polis memuru eşi M.T.'yi konuşma bahanesiyle parka çağırdı. M.T. parka küçük yaştaki oğlu ile birlikte geldi. Polis çift parkta tartışma yaşamaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Gökhan T., M.T.'nin çantasındaki silahı alıp tehditler savurmaya başladı.



YARDIM İSTEDİ
Öldürülmekten korkan anne M.T. telefonda bulunan KADES uygulamasına tıklayarak polis meslektaşlarından yardım istedi. Acil çağrının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölge, şeritler çekilerek trafiğe kapatıldı. İlk gelen ekip M.T. ve oğlunu, Gökhan T.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanıp bölgeden uzaklaştırdı. Yaşananların ardından Gökhan T. silahı başına dayadı, sonra da havaya ateş etti. Silahı bırakması için ikna edilmeye çalışılan Gökhan T., karısını bölgeden uzaklaştıran polis memuruna "Niye götürdün onu?



Niye?" diye bağırmaya başladı. Gökhan T. bir süre sonra elindeki silahla koşmaya başlayarak karısının ve çocuğunun bulunduğu araca yöneldi. Devreye özel harekât polisleri de girdi. Kadın ve çocuk, polis otosu ile bölgeden tamamen uzaklaştırıldı. Gökhan T.'yi ikna çalışmalarına müzakereci özel harekât polisleri de dahil oldu. Gökhan T., aralıklarla çevreye ateş açtı. Silahı başına ve göğsüne doğrultan Gökhan T., özel harekât polislerinin 2.5 saat süren ikna çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildi.

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Kadın polisi KADES kurtardı
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