Kadın polisin ölümü aydınlatıldı! İntihar ettiği iddia edilmişti

Ailenin avukatlarından Ahmet Kudret Öngüt ise davanın sanığın da polis olması sebebiyle konuya 'intihar denildiğini baştan beri böyle bir algı oluşturulduğunu kaydederek, " Toplanan deliller olayın cinayet olduğunu gösteriyor. Ölen sultan tat'ın sol yüzünde darp izleri var. Biz sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Anne Emine Tat ise kızının cinayete kurban gittiğini ancak olan intihar gibi gösterildiğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

25 YIL HAPSE MAKUM OLDU

Son savunmaların ardından mahkeme duruşmaya kısa bir ara verdi. Verilen aranın ardından kara açıklandı. Mahkeme emekli polis memuru Ferda Aladağ'ın polis memuru Sultan Tat'ı öldürmekten ömür boyu hapsa mahkum olduğunu bu cezayı iyi halden 25 yıla indirerek mahkemeye bitirdi.. Kararı öğrenen Ferda Aladağ uzun süre şok yaşadı. Cezaevi işlemleri yapılırken "Yukarıda Allah var diye" bağırması dikkat çekti.

"BU GECE RAHAT UYUYACAĞIM"

Duruşma sonrası konuşan anne Emine Tat, 2 yıl sonra ilk kez gece rahat uyuyacağını söyledi. Kızını cinayete kurban gittiğini ancak bir takım çevrelerin olayı intihar gibi gösterilmeye çalıştığını belirten açılı anne Emine Tat, "Bir anne olarak çok acı çektim. Dava sürerken eşim Suat Tat trafik kazası sonucu öldü. Onun bu günü görmesini çok isterdim. Bu kişi kiralık araçla yavrumu öldürmeye götürüyor. Orada öldürdükten sonra 'intihar etti' denildi. Kızımın kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu. Yüreğimdeki yangın birazcıkta olsa hafifleyecek" diyerek gözyaşlarına boğuldu.