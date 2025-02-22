Kadın profiliyle gasp tuzağı

İstanbul Tuzla'da yaşayan Ahmet K.'yi sosyal medyadan sahte kadın profiliyle tuzağa düşüren gençlerin oyunu pes dedirtti. İddiaya göre Enes K., geçen yıl eylülde sahte kadın profiliyle Ahmet K.'ye mesaj atarak buluşma ayarladı. Mekânda buluştuklarında ise Ahmet K.'nin aşk hayali gasp dehşetiyle son buldu. Bıçaklı Enes K., Ahmet K.'ye bıçak çekerek cüzdanını gasp etti. Neye uğradığını şaşıran adam, savcılığa şikâyetçi oldu. Gaspçı şüpheliye, 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tuzla'da, 24 yaşındaki Enes K. ve 18 yaşından küçük arkadaşı Yiğit Ç., geçen yıl eylül ayında Telegram'da sahte bir kadın profili oluşturarak Ahmet K. ile iletişime geçti. Bir kadınla tanışacağını sanan adam buluşmayı kabul etti. Ahmet K., gece saat 23.45'te buluşma mekânına gidince saldırganlar tarafından gasp edildi. Saldırganlar, bıçak ederek cüzdanını aldıkları Ahmet K.'yi, şikâyetçi olursa rezil etmekle tehdit etti. Olayın ilk şokunu atlatan Ahmet K. ise adliyeye başvurup şikâyetçi oldu. Savcılığın başlattığı soruşturma sonucunda, şüpheli Enes K. hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.