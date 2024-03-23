Kadın Sığınma Evleri için kollar sıvandı

Toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle, kadınların güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım atmaya hazırlananan Uğur Vergili yönetiminindeki Başken İnşaat, 2025 yılına kadar kadın sığınma evleri inşa ederek sosyal sorumluluk hedeflerini yerine getirmek için harekete geçti.

Ülkemizde giderek artan kadın cinayetleri ve şiddet vakaları karşısında sessiz kalmamanın mümkün olmadığını söyleyen Vergili "Kadınların şiddet ve tehlikeden uzakta güvenli bir ortamda kalabilecekleri sığınma evlerine ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Bu evler, sadece barınma imkanı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda psikolojik ve hukuki destek de sunacak" dedi.

Vergili sözleri şöyle devam etti;

"Sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak, kadınların haklarına saygı duyuyor ve onları korumak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Bu nedenle, 2025 yılına kadar kadın sığınma evleri inşa etmek üzere çalışmalarımızı başlatıyoruz."