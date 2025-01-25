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Giriş Tarihi: 25.1.2025 16:57 Son Güncelleme: 25.1.2025 17:29

Kadın sürücü yokuştan kayan otomobil ile istinat duvarına çarptı

İstanbul Kağıthane’de yokuştan kayan otomobil istinat duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü Feyza Vatan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kadın sürücü yokuştan kayan otomobil ile istinat duvarına çarptı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gürsel Mahallesi Zeytuni Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobiliyle yola çıkan Feyza Vatan -33 aracının freninin tutmaması sonucu rampadan aşağı hızla kaymaya başladı. Yokuş aşağı kontrolsüz şekilde seyreden araç kayarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Feyza Vatan otomobil içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak yola yatırıldı. Üşümemesi için battaniyeye sarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin gelmesiyle sedyeye alındı. Sedye ile yokuştan çıkarılan yaralı, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

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Kadın sürücü yokuştan kayan otomobil ile istinat duvarına çarptı
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