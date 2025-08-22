Kadın sürücüye saldırıya gözaltı

İstanbul Eyüpsultan'da kamyonetiyle önünü kestiği kadın sürücüye hakaret edip saldırıda bulunan S.Y. gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polisin harekete geçtiğini belirterek, "Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları kapsamında şüphelinin S.Y. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs yakalanmıştır" ifadelerini kullandı. Şüphelinin, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: "Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."