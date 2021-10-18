Kadın Tarım Üreticilerine İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi verildi

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün "Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi" kapsamında Akdeniz ilçesindeki kadın tarım üreticilerine 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' İhsaniye Mahallesi'nde gerçekleşti.

Eğitime, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, Dr. Buhara Önal ve ILO Ulusal Program Uzmanı Salih Gökçe Görgeç ve çok sayıda kadın tarım üreticisi katıldı.

Eğitim, tarım üretiminde pestisit kullanımında dikkat edilecek hususlar, üreticiye, vatandaşa ve çevreye etkilerinin azaltılması için yapılması gerekenler, kişisel koruyucu donanım kullanımı, ergonomik çalışma koşulları ve elle ağır kaldırma gibi konularda kadın üreticileri bilgilendirmek ve farkındalık yaratabilmek amacıyla düzenlendi.

BAŞKAN GÜLTAK'TAN ILO'YA TEŞEKKÜR

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ILO'nun kuruluşunun en temel amacının ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek olduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası Çalışma Örgütü, özellikle hassasiyet gerektiren gruplara ulaşarak çeşitli projeler üretiyor ve onların çalışma hayatlarını geliştirme amacı taşıyorlar. Akdeniz'de de tarım alanında çalışan değerli kadın üreticilerimize de ulaşmayı amaçlamışlar ve oldukça önemli konularda kadınlarımızı bilgilendirmek ve farkındalık yaratabilmek amacıyla da bu eğitim programını organize etmişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÜLTAK; "AİLEYE BÜYÜK DEĞER VERİYORUZ"

Başkan Gültak göreve geldikleri ilk günden bu yana, toplumun çekirdeği ve temel yapısı olan aileye ve özellikle kadınlara çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Sağlıklı, huzurlu ve geleceğe güvenle bakabilen bir toplum olabilmek önce aileden başlar. İşte bizler de bu bilinçten hareketle aileye büyük değer veriyor, bu amaçla önceliğimiz kadınlar olmak üzere çeşitli hizmet ve projeler üretiyoruz" diye konuştu.

"KADIN KONUK EVİ'Nİ KISA SÜRE SONRA HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Kısa süre önce Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi'ni hizmete açtıklarından söz eden Başkan Gültak; "Herkes için temel hak olan 'eşitlik ilkesinin' hayata geçirilmesi, kadının toplumdaki yerinin daha da güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz. Öte yandan fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan kadınları asla yalnız bırakmıyor ve bu amaçla bir Kadın Konuk Evi'ni de kısa süre sonra hayata geçiriyoruz" dedi.

"KADINLARIMIZA 4 MİLYON TL'NİN ÜSTÜNDE KREDİ VERİLDİ"

Başkan Gültak; "Türkiye İsrafı Önleme Vakfı protokol imzalayıp belediye binamızda hizmetlerimize devam ediyoruz. Şimdiye kadar Mersin'de toplamda bin 592, aktif olarak ise 710 kadın girişimci mikro kredi kullanırken, ilçemizde ise 300'den fazla girişimci kadın bulunuyor. Belediye binamızda hizmet vermeye başladıktan sonra Mersin'deki kadınlara 4 milyon TL'nin üstünde kredi dağıtımı yapıldı" şeklinde konuştu.

"KOOPERATİFÇİLİĞE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Kooperatifçiliği önemsediklerinin de altını çizen Başkan Gültak; "Özellikle de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlayan üretime dönük güç birleşimlerine büyük değer veriyoruz. 2019 yılında faaliyete geçen ve 2 yıldır aktif olarak el emeği ürünleri satarak geçimini sağlayan engelli ve kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla kurmuş olduğumuz Kadın Emeği Diyarı alanında 2'si kadın, 1'i engelli olmak üzere 3 kooperatifimiz aktif olarak satış yapmaktadır. Kooperatiflerimizden kira, elektrik, su vs. gibi giderler için hiçbir ücretin alınmadığının da belirtmek isterim" dedi.

"KADINLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gültak; "Melemez Mahallemizde yaşayan Girit göçmeni vatandaşlarımız için asırlık ekşi mayalı ekmeklerin üretildiği özel taş fırınlar yaptırıp; Giritli kadınlarımızın kullanımına açtık. Böylece hem bu kültürün gençlere ve geleceğe aktarılması için çaba sarf ediyor; hem de köydeki kadınlarımıza katma değer sağlıyoruz. Kadınlarımız için her daim çalışmaya, onları başta üretim noktasında olmak üzere her konuda desteklemeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.