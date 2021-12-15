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Giriş Tarihi: 15.12.2021 21:22

Kadın teröristi, jandarma yakaladı!

ABBAS ÇAKAR

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından ,İzmit İlçesinde düzenlenen operasyonda,PKK /YPG/YPJ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu iddia edilen kadın terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İzmit'te bölücü ve silahlı terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ileri sürülen 1 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Ç.E.H isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Kadın teröristi, jandarma yakaladı!
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