Kadın teröristi, jandarma yakaladı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İzmit'te bölücü ve silahlı terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ileri sürülen 1 kişinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, sabah saatlerinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Ç.E.H isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.