Kadın yolcu, taksicinin kabusu oldu! ’Videoyu silersen ücreti ödeyeceğim’

İstanbul taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırmaya başladı. Taksici ise yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Yolcu, videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyledi. Çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen kadın, taksiciye küfürler etti.
İstanbul Maltepe'den Kadıköy Acıbadem'e gitmek üzere taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemedi. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırdı. Taksiciye vurmaya devam eden saldırgan, evine ulaştığında 'burası benim evim, buraya giremezsin' diyerek kapıyı kapatmaya çalıştı. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.
YÜZÜNÜ GİZLEYEREK YÜRÜMEYE BAŞLADI
İstanbul'da taksicilik yapan Ahmet Hakan Dinçer, 2 Şubat akşamı Maltepe'den aldığı yolcuyu Kadıköy Acıbadem'e bıraktı. Taksici, yolcuyu gideceği yere kadar bıraktı ve taksimetrede yazan ücreti istediğinde olumsuz yanıt aldı. Araçtan inen kadın, para ödemeden evinin yolunu tuttu. Sürücünün, "taksimetreyi öder misin?" sorusuna yanıt vermeyen yolcu, yüzünü gizleyerek yürümeye başladı.