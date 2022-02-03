Kadına şiddet davasında hakimin sözleri acılı babayı kahretti: Pandemi var cezanı erteleyelim





Duruşmada hakimin sanık Anıl Yolum'a 'pandemi var cezanı erteleyelim' dediğini iddia eden baba Serdar Ünlü "Bu adam kızıma uyguladığı şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı almış. Buna rağmen gelmiş kızıma şiddet uygulamış. Ve daha da kötüsü kızımı 16 bıçak darbesiyle öldürmüş. Sadece kızımımı karnındaki bebeği öldürmüş ona 'pandemi var cezanı erteleyelim mi' denir mi? Duyunca şoke oldum. Kalbim paramparça oldu" dedi.