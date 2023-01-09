Kadına şiddet filminde 27 avukat rol aldı

Bursa'da üniversite öğrencisi Mert Güngör (22), senaryosunu yazıp yönettiği 'Aylin' filmi ile Türkiye'deki şiddet gerçeğini bu kez beyaz camdan gözler önüne serdi. Genç bir kadının, çocukluğundan itibaren aile içerisinde gördüğü psikolojik şiddetin, evliliğinin ardından farklı bir boyuta evrilmesini ve başrol karakteri 'Aylin'in ortadan kaybolmasıyla başlayan hikâyeyi konu alan filmin 97 kişilik oyuncu kadrosunda, Bursa Barosu Tiyatrosu'ndan 27 avukat yer alıyor.Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun'un da rol aldığı filmin başrol oyuncusu da yine bir avukat. Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Mert Güngör, çektiği 9'uncu filmi 'Aylin' ile toplumun kanayan yarasına parmak bastı. Evlendikten sonra ortadan kaybolan Aylin'in kız kardeşi Aslı'nın, ablasını ararken başından geçenleri anlatan ve şiddetin her türlüsünü içinde barındıran 82 dakikalık suç, gizem ve drama filmi 'Aylin', 8 Şubat'ta sosyal medya platformunda vizyona girecek.Filmin yönetmen koltuğunda da oturan Mert Güngör "Bizim ekibimizde enteresan bir şekilde 27 avukat var. Var olan bir tiyatroları var. Ve hepsi çok kıymetli, çok yetenekli oyuncular. Amacımız farkındalık oluşturmak" dedi. Güngör'ün pandemi sürecinde başladığı ve senaryosunu 1 yılda tamamladığı filmin çekimlerinin tamamı da Bursa'da gerçekleşti. 21 günde çekilen filmde, öğretmen, mühendis, yazılımcı, zabıta memuru gibi çok sayıda meslek grubundan oyuncu yer alıyor. 3 yıldır Bursa Barosu Tiyatrosu'nda sahne alan ve başroldeki 'Aslı' karakterini canlandıran Av. Tuğçe Alsaç "Projeye katılmaya karar verdik. Bu ülkede kadın ikinci cinsiyet değildir. İki cinsiyetten biridir. Biz kadına şiddeti her zaman belki bir eşin karısına şiddeti olarak düşünüyoruz. Erkeğin kadına şiddeti olarak düşünüyoruz. Ya da bunu sadece fiziksel şiddet olarak düşünüyoruz. Aslında böyle değil. Aile içinde çok fazla psikolojik şiddet var. Belki babanın baskısı, belki ağabeyin baskısı. Bunu aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu. İHA