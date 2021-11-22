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Giriş Tarihi: 22.11.2021 20:54

Kadına şiddete 100 metre kararı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kadına şiddete 100 metre kararı

İstanbul’da eski nişanlısını sokak ortasında döven adam, genç kadının şikayeti sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde anlık sinirle darp ettiğini ve pişman olduğunu söyleyen şüpheli, emniyet işlemlerinden sonra adliyeye getirildi. Saldırgan adam, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince 3 ay süreyle haftanın belirli günleri imza atma ve müşteki Tuğba Koç’a 100 metreden fazla yaklaşmama şartlarıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Maltepe'de dün meydana gelen olayda Eren Kuvel, arkadaşıyla beraber sokakta ilerleyen eski nişanlısı Tuğba Koç'un yanına gelerek aniden saldırmaya başladı. Tuğba Koç'un arkadaşının araya girmesi ile uzaklaşan Eren Kuvel, çok geçmeden tekrar Tuğba Koç'a doğru koşarak yanına gelerek yeniden genç kadına saldırdı. Olaydan sonra saldırgan adam gözaltına alındı.

ESKİ NİŞANLISINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Tuğba Koç'un Eren Kuvel tarafından daha önce de darp edildiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu öğrenilirken genç kadın kendisini darp eden eski nişanlısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Emniyetteki ifadesinde Tuğba Koç, '20 Kasım günü Eren'le evlilik hakkında konuştuk. Yeniden evlenmeyi düşündük. Bugün evime doğru giderken Eren, kapıda bekliyordu. Hiçbir sebep yokken üzerime doğru koşarak bana yumruk atmaya başladı. Saçımdan tutarak çekti. Darp ettikten sonra da gitti, şikayetçiyim' dedi.

'ANLIK SİNİRLE YAPTIM'

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Eren Kuvel ise emniyetteki ifadesinde, 'Biz Tuğba ile eski nişanlıyız ama hala vakit geçiririz. Bugün Tuğba'yı aradım ama telefonu çalmasına rağmen cevap vermedi. Ben de merak ettiğim için evinin oraya gittim ve beklerken Tuğba karşıdan telefonla konuşarak geliyordu. Ben de yanına gittim ve tartışmaya başladık. Bir anda bağırmaya başladı ve telefonumu kırmaya çalıştı. Ben de anlık sinirle birkaç yumruk attım' diyerek pişman olduğunu dile getirdi.

100 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Şüpheli adam emniyetteki ifadesinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilen şüpheli Kuvel, savcılık işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüpheli adam hakkında 'Basit yaralama' suçundan 3 ay süreyle haftanın belirli günleri imza atma ve müşteki Tuğba Koç'a 100 metreden fazla yaklaşmama şartlarıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

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Kadına şiddete 100 metre kararı
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